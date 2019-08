Opening Night Live: tutti gli annunci della cerimonia di apertura della Gamescom!

Iniziato puntualmente alle ore 20:00 di lunedì 19 agosto, la Opening Night Live della Gamescom 2019 si è protratta per circa due ore, portando con sé un ricco bottino di annunci ed approfondimenti.

Nel corso dello show condotto da Geoff Keighley c'è infatti stato spazio sia per scoprire nuovi aspetti di produzioni già note, sia per svelare progetti ancora ignoti al pubblico. Numerosi i titoli ed i progetti da citare per entrambe le categorie. C'è infatti stato modo di vedere in azione per la prima volta la modalità campagna di Gears 5 ed il gameplay di Need for Speed: Heat, progetto svelato proprio pochi giorni prima dell'inizio della Fiera di Colonia. Primo gameplay anche per Predator: Hunting Grounds, al quale è seguito anche l'annuncio della data di uscita di The Witcher 3: Wild Hunt per Nintendo Switch. L'evento è stato inoltre una vetrina tramite la quale presentare nuovi dettagli sull'espansione Iceborne di Monster Hunter World ed informazioni su Disintegration, nuovo progetto del co-creatore di Halo. Protagonisti anche Destiny 2: Shadowkeep, Remothered: Broken Porcelain, Life is Strange 2 e FIFA 20.

Abbondanti contenuti anche sul fronte dei nuovi annunci: durante l'Opening Night Live è stato ad esempio svelato Everspace 2 e Comanche, nuovo progetto di THQ Nordic. Piuttosto a sorpresa, sono stati inoltre annunciati Little Nightmares 2, Port Royale 4 e Kerbal Space Program 2. È stato inoltre svelato Humankind, nuovo progetto di SEGA. Sorprese inattese sono state anche la pubblicazione di Erica, thriller interattivo per Playstation 4 annunciato nel 2017, e l'annuncio di un imminente Alpha Test per Call of Duty: Modern Warfare.



A chiudere l'evento ci ha infine pensato Hideo Kojima, che apparso sul palco ha offerto diverse informazioni legate a Death Stranding. In particolare, sono stati pubblicati ben tre differenti filmati: due dedicati ai personaggi di Mama e Deadman ed uno interamente focalizzato sul gameplay. L'insieme di questi filmati, uniti ai commenti dello stesso Kojima, hanno permesso al pubblico di scoprire nuovi dettagli sui misteri di Death Stranding.



Cosa ne pensate, vi è piaciuta l'Opening Night Live, qual è stato il vostro momento od annuncio preferito?