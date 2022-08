Opening Night Live, conto alla rovescia: Geoff monta l'hype tra Hogwarts Legacy e nuove IP

Gli eventi e le conferenze della Gamescom 2022 sono pronti a spalancare i cancelli, con il conto alla rovescia per l'inizio della Fiera di Colonia che sta ormai per esaurirsi.

Come ormai da tradizione, la manifestazione prenderà il via con una grande cerimonia d'apertura, l'Opening Night Live condotto da Geoff Keighley. Per stuzzicare il pubblico in attesa della diretta, lo showman videoludico ha pubblicato un ultimo Tweet, con il quale fa il punto della situazione sulle produzioni che troveranno spazio sul palco dell'evento. Come potete verificare in calce, tra i titoli citati da Keighley figurano i seguenti giochi:

Hogwarts Legacy ;

; High On Life ;

; Lies of P ;

; Gotham Knights ;

; Genshin Impact ;

; Dying Light 2: Bloody Ties ;

; Borderlands ;

; Honkai Star Rail ;

; Goat Simulator 3 ;

; Return to Monkey Island ;

; Sonic Frontiers ;

; The Callisto Protocol ;

; The Outlast Trials ;

; The Expanse: Telltale Series ;

; Nuova IP di Unknown Worlds;

Oltre alle produzioni qua citate, vi sarà poi spazio per diverse sorprese ancora da scoprire. Geoff Keighley promette infatti oltreper la scaletta dell'Opening Night Live. Per scoprire l'identità di questi ultimi, non resta altro da fare che attendere l'avvio dello show videoludico.Vi invitiamo dunque a mettervi comodi e raggiungerci sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle, per seguire in diretta con la Redazione. Per interagire con il team in trasferta capitanato dal nostro Giuseppe Arace, vi ricordiamo che è sufficiente, cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore. Vi aspettiamo!