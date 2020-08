Opening Night Live:'nuovi contenuti' da PlayStation, Xbox Game Studios e moltissimi altri!

Geoff Keighley aveva anticipato che lo show di quest'anno sarebbe stato in grande stile, con un'Opening Night Live della durata di due ore e la presentazione di diverse World Premiere anche nel Pre-Show.

Ebbene, oltre alla già nutrita schiera di presenze confermate, se ne aggiungono ora di ulteriori. Dalle pagine dell'account Twitter del giornalista canadese giungono infatti ulteriori delucidazioni sull'atteso evento. Di seguito, vi riportiamo il più recenti update offerti in materia da Geoff Keighley, che ufficializza la presentazione di "nuovi contenuti" durante lo show da parte di:

2K

Activision

Bandai Namco

Bethesda

Blizzard

Bungie

Deep Silver

Devolver

Electronic Arts

Frontier

Focus Home

Gearbox

Headup Games

PlayStation

Warner Bros Games

Xbox Game Studios

L'elenco presenta publisher di primo piano, con le luci dei riflettori puntate in modo particolare su, che potrebbero sfruttare la vetrina dell'Opening Night Live per mostrare al pubblico ulteriori contenuti in arrivo su next gen. Sul fronte dei singoli giochi, Keighley conferma inoltre la presenza allo show diCosa vi aspettate dall'appuntamento di? Vi ricordiamo che la Redazione di Everyeye seguirà in diretta l'Opening Night Live . L'appuntamento è sul Canale Twitch di Everyeye , con una maratona dedicata, durante la quale commenteremo ogni annuncio in arrivo allo show condotto da Geoff Keighly: non mancate!