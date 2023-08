Opening Night Live: anche Starfield tra le World Premiere? Lo suggerisce l'Hype Trailer

Con il preannunciato Hype Trailer dell'Opening Night Live, la macchina organizzativa diretta da Geoff Keighley si mette ufficialmente in moto per dare spazio ai protagonisti della Gamescom 2023 e aprire una finestra sulle World Premiere che avremo modo di ammirare nel corso dell'evento mediatico del 22 agosto.

Il filmato promozionale confezionato dai curatori dell'ONL ci immerge nelle atmosfere dei videogiochi che si alterneranno idealmente sul palco della kermesse tedesca. Tra i titoli scelti da Keighley per riassumere le emozioni dell'evento che aprirà l'edizione 2023 della Gamescom troviamo i videogiochi delle World Premiere già confermate dal giornalista e presentatore, ovvero Mortal Kombat 1, Alan Wake 2, Black Myth Wukong, Lords of the Fallen e Assassin's Creed Mirage, per tacere di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, di Immortals of Aveum e della Campagna di Call of Duty Modern Warfare 3.

In più di un passaggio dell'Hype Trailer dell'Opening Night Live vengono inoltre mostrate delle scene di Starfield, a riprova della partecipazione (per ora solo ufficiosa) di Bethesda all'evento mediatico che avrà ufficialmente inizio alle ore 20:00 italiane di martedì 22 agosto. Chissà, magari avremo modo di ammirare delle scene di gameplay inedite dell'attesissima space opera diretta da Todd Howard e destinata ad approdare su PC, Xbox Series X|S e Game Pass il prossimo 6 settembre.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che la redazione di Everyeye seguirà la Gamescom 2023: saremo live ogni giorno su Twitch per raccontarvi le ultime novità provenienti dalla fiera videoludica di Colonia, a cominciare ovviamente dalle sorprese dell'Opening Night Live.