Operation Lovecraft Fallen Doll è il gioco erotico più atteso su Steam ma forse non uscirà

PC Gamer si è interessata in queste ore allo strano caso di Operation Lovecraft Fallen Doll, un videogioco erotico per PC che occupa attualmente la 24esima posizione della classifica dei giochi più attesi su Steam. Fino a qui niente di troppo strano, se non fosse che in realtà il progetto sembra essere in un mare di guai.

Operation Lovecraft Fallen Doll nasce come un gioco Sandbox e Roguelite con scene di sesso in 3D, il gioco è stato finanziato su Patreon da una community non troppo vasta ma sicuramente fedele, composta da circa 15.000 persone.

Il team di sviluppo però sta riscontrando molti problemi nel passaggio da Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5 ma non solo perché a quanto pare anche la direzione da intraprendere sarebbe stata cambiata molte volte. Operation Lovecraft Fallen Doll è in sviluppo dal 2017 ma ad oggi esiste solo una build per i supporter con una modalità Harem e niente altro, le ambizioni iniziali del progetto sembrano state ampiamente ridotte e il team ha provato ad aggiungere una modalità multiplayer, guadagnandosi però numerose critiche.

Secondo un traduttore volontario che ha lavorato al progetto, ad un certo punto Operation Lovecraft Fallen Doll sarebbe diventato un gioco online multiplayer ma anche questa strada è stata abbandonata e lo stesso traduttore si azzarda a ipotizzare che "a questo punto potrebbe essere una truffa."

Anche gli aggiornamenti sullo sviluppo sono diventati meno frequenti nel corso del tempo e la campagna è stata rinviata a data da destinarsi. Che fine farà dunque Operation Lovecraft Fallen Doll? Difficile dirlo, al momento esiste solo una demo per i supporter ma il gioco non è disponibile in preorder su Steam e non può essere aggiunto alla lista desideri.