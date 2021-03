Operation Tango in arrivo su PS4 e PS5, nuovi annunci indie attesi per oggi da Sony

Ancora una volta Sony ha deciso di dedicare un intero pomeriggio al reveal di prodotti minori per le sue piattaforme e, a differenza della scorsa volta che ha avuto la VR come protagonista, oggi i riflettori sono puntati sul mondo indie. Ad aprire le danze è Operation: Tango, in arrivo anche su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Operation: Tango è un particolare gioco cooperativo che prevede la collaborazione tra due utenti che interagiscono solo attraverso la voce. La modalità cooperativa di questo prodotto indipendente è infatti asimmetrica e mentre uno dei due giocatori veste i panni di un abile hacker, dall'altra parte troviamo un agente segreto che deve infiltrarsi sfruttando le capacità del proprio compagno. Il gioco è in arrivo entro la fine dell'anno sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5 e le versioni per le console Sony accompagneranno la già annunciata edizione PC. A questo proposito, vi ricordiamo che gli sviluppatori hanno messo a disposizione dei giocatori su Steam una demo gratuita, la quale consente di provare con mano questa peculiare esperienza coop.

In attesa del prossimo annuncio, vi suggeriamo di dare un'occhiata ai nuovi sconti sul PlayStation Store.