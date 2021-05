Operation Tango gratis con PlayStation Plus, cos'è? Tutti i dettagli nella video recensione!

Tra i titoli offerti agli abbonati al servizio Sony nel corso del mese di giugno, trova spazio anche Operaton: Tango, interessante produzione indipendente.

Gli utenti attivi su PlayStation Plus potranno riscattare gratis Operation: Tango su PlayStation 5, ma di che tipologia di gioco stiamo parlando esattamente? Sulla scia di titoli quali A Way Out o il più recente It Takes Two, anche la produzione firmata Clever Plays propone una formula di gioco esclusivamente cooperativa. Vestendo l'uno i panni di un hacker e l'altro quelli di agente segreto, due giocatori dovranno unire le forze per risolvere puzzle ed enigmi, con l'obiettivo di smantellare un pericoloso piano criminale. Atteso su PS5, PS4 e PC, Operation: Tango mette dunque alla prova le capacità di coordinamento e interazione dei videogiocatori, che potranno comunicare solamente tramite chat vocale.

Per presentarvi tutti i dettagli sulla produzione, la Redazione ha affidato la salvezza del mondo alle mani di Gabriele Carollo. Dopo aver vestito i panni di hacker e agente segreto, vi presentiamo il suo parere su questa nuova avventura cooperativa nella video recensione di Operation: Tango. Come sempre, potete trovare il filmato dedicato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Buona visione!