Operation Wolf Returns First Mission annunciato: lo sparatutto su binari torna anche in VR

Dopo l'esordio originale datato 1987, il publisher Microids e lo sviluppatore Virtuallyz Gaming hanno annunciato Operation Wolf Returns: First Mission, il rifacimento di uno dei primi storici sparatutto su binari di stampo puramente arcade.

Operation Wolf Returns: First Mission arriverà nel corso della stagione autunnale di quest'anno su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One ed anche in versione VR su Meta Quest 2. Le versioni PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch saranno disponibili sia fisicamente che digitalmente, mentre le edizioni Xbox Series, Xbox One, PC e Quest 2 arriveranno solo in digitale.

Scopri o riscopri Operation Wolf, il classico gioco arcade di culto sviluppato e pubblicato da TAITO nel 1987, uno dei primissimi giochi a offrire un'azione sparatutto a scorrimento laterale.



Sviluppato dallo studio francese Virtuallyz Gaming, Operation Wolf Returns: First Mission rimane fedele al gioco originale pur offrendo uno stile artistico nuovo di zecca. I giocatori sono invitati a provare l'atmosfera di un film d'azione degli anni '80 grazie a un gioco frenetico e senza interruzioni!



Nella campagna, gioca da solo o in cooperativa in locale come agente speciale incaricato di combattere un'organizzazione criminale. Oltre al traffico di droga e armi, l'organizzazione guidata dal misterioso generale Viper sembra aver sviluppato un'arma di distruzione di massa! In seguito alla scoperta di diverse basi del gruppo, gli agenti vengono inviati sul posto per smantellare il gruppo, eliminare le armi e liberare gli ostaggi dai vari campi di prigionia.

In attesa del debutto potete dare uno sguardo alla galleria di immagini che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.