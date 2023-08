Operation Wolf Returns First Mission sta per arrivare anche su console e PC

A seguito dell'uscita in VR quest'estate di Operation Wolf Returns: First Mission, la rivisitazione del classico sparatutto su binari creato da TAITO arriva anche su console con una data di uscita ufficiale.

Operation Wolf Returns: First Mission, il gioco arcade cult che negli anni '80 ha segnato un'intera generazione di giocatori, sarà disponibile dal 21 settembre 2023 in versione digitale e nella Day One Edition in versione fisica su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, mentre esclusivamente in versione digitale su Xbox One, Xbox Series e PC.

Si tratta, infatti, del rifacimento in HD di uno dei primi giochi sparatutto su binari a scorrimento orizzontale e l'uscita su console è il metodo migliore per scoprirlo, se non l'abbiamo mai provato prima, o riscoprirlo, se siamo nelle fascia di videogiocatori che nel secolo scorso facevano capolino fra i cabinati.

Sviluppato dallo studio francese Virtuallyz Gaming e distribuito da Microids, Operation Wolf Returns: First Mission ripropone un nuovo stile artistico, ma rimane fedele allo spirito del gioco originale. Potremo tornar a percepire le vibrazioni dei film d'azione degli anni '80.

La campagna può essere affrontata in solitaria o in co-op ed è strutturata su sei livelli. L'obiettivo sarà smantellare un'organizzazione criminale, sfruttando un arsenale completo di armi, come il lanciagranate o il fucile a pompa.

Se vorremo metterci alla prova, inoltre, potremo sottoporci alla modalità sopravvivenza, in cui dovremo respingere ondate infinite di nemici.