Operation Wolf Returns First Mission è arrivato su tutte le piattaforme

Operation Wolf Returns: First Mission è una versione aggiornata e migliorata del celebre gioco arcade di TAITO, che ha fatto la storia dei giochi sparatutto su binari. Con una nuova grafica, una trama avvincente e diverse modalità di gioco, il nuovo trailer di lancio sancisce l'arrivo del revamp su tutte le piattaforme.

Dopo l'arrivo di Operation Wolf Returns: First Mission su VR, infatti, i fan del genere, o coloro che vorranno sperimentarlo per divertirsi, avranno l'occasione di gettarsi nella mischia su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch o PC.

Potremo affrontare una campagna con sei livelli pieni di azione, da solo o in cooperativa con un amico. Come agente speciale, dovremo infiltrarci nelle basi di una pericolosa organizzazione criminale che si occupa di armi e droga. Il nostro obiettivo è fermare il Generale Viper, il capo dell’organizzazione, che ha creato una nuova arma devastante.

In un'avventura che ci farà rivivere il classico gioco arcade del 1987 con uno stile artistico completamente rinnovato, dovremo combattere i suoi scagnozzi con le armi più variegate, distruggere l’arma e salvare gli ostaggi che sono stati rapiti e portati nei campi di prigionia. Potremo anche sfidare noi stessi nella modalità sopravvivenza, dove dovremo resistere a ondate infinite di nemici.

Se possedete già la versione VR del gioco, potrete accedere gratuitamente alla versione non VR e viceversa. Se acquisterete il gioco su PlayStation 4, PlayStation 5 o Steam, potrete godere di entrambe le esperienze.