Operation Wolf Returns First Mission VR: torna lo sparatutto su binari, la data di uscita

Operation Wolf Returns: First Mission VR si prepara a debuttare e a donare nuova linfa vitale allo shooter su binari di TAITO originariamente pubblicato nel lontano 1987. Microids ha pubblicato un nuovo trailer che ci svela la data del debutto, dopo l'annuncio del progetto di restauro risalente a settembre dello scorso anno.

Come apprendiamo tramite il nuovo trailer pubblicato da Microids, Operation Wolf Returns: First Mission VR sarà disponibile a partire dal 13 luglio su Meta Quest 2, PlayStation VR, Steam VR e Pico 4. Il gioco arriverà poi su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC durante la stagione autunnale del 2023.

Operation Wolf Returns: First Mission è sviluppato dallo studio francese Virtuallyz Gaming, che ha voluto sottolineare come i fan dello storico shooter potranno immergersi in un'esperienza sì rinnovata sul profilo tecnico, ma autentica e fedele al prodotto firmato da TAITO. Nella campagna potrete giocare in solitaria o in cooperativa locale (non in VR) nei panni di agenti speciali incaricati di combattere un'organizzazione criminale. Oltre al traffico di droga e armi, l'organizzazione guidata dal misterioso generale Viper sembra aver sviluppato un'arma di distruzione di massa. In seguito alla scoperta di diverse basi del gruppo, gli agenti vengono inviati sul posto per smantellare il consorzio, eliminare le armi e liberare gli ostaggi dai vari campi di prigionia. Trovate ulteriori dettagli sul gioco visitando la sua pagina Steam.