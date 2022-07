Gli operatori di Call of Duty Warzone 2 e il logo di DMZ nei nuovi leak

Tom Henderson l'aveva detto: i leak di Call of Duty Warzone 2 e Modern Warfare 2 non si fermeranno a breve. Non a caso, infatti, questa sera è arrivata un'altra ondata di immagini trafugate che anticipa alcuni dei contenuti in arrivo con i prossimi giochi della serie Activision.

La prima parte del leak, apparsa sull'account Twitter dell'ormai scatenato utente Reality, mostra una corposa galleria di immagini in bassa definizione che ritrae svariati operatori. Sembrerebbe che buona parte di questi personaggi mascherati, il cui design ricorda per certi versi i personaggi arrivati nel corso degli ultimi anni nel primo Warzone, appartengano al secondo capitolo del battle royale, con alcune eccezioni che potrebbero riguardare Modern Warfare 2. In una delle immagini potrebbe essere visibile anche lo sfondo del menu principale di Warzone 2, sebbene la scarsa definizione del file renda difficile comprendere se possa effettivamente trattarsi dello sfondo della lobby o di una semplice immagine promozionale.

A chiudere il cerchio è poi il logo della modalità DMZ, ormai protagonista di innumerevoli leak. A meno che Activision on apporti cambiamenti in corsa, la pubblicazione di questa immagine potrebbe suggerire che il nome dell'attività ispirata ad Escape From Tarkov si chiami proprio DMZ e che questo non sia un titolo provvisorio.

In attesa che il publisher diffonda ufficialmente questi dettagli, vi ricordiamo che Call of Duty Warzone 2 uscirà poco dopo MW2.