Operencia The Stolen Sun: annunciato il nuovo dungeon RPG di Zen Studios

Zen Studios ha annunciato ufficialmente Operencia The Stolen Sun, un dungeon RPG in prima persona per PC in arrivo nel corso del 2019. Per l'occasione il team ha diffuso anche il primo trailer del gioco.

"L'omaggio moderno di Zen Studios ai classici dungeon crawler in prima persona ti porta nella terra di Operencia, un mondo fantasy non convenzionale ispirato a una terra lontana citata in innumerevoli storie popolari ungheresi. Un sistema di combattimento a turni della vecchia scuola si combina con l'ispirazione tratta dalla mitologia mitteleuropea per offrire un'esperienza di gioco di ruolo che si rende unica, ma anche familiare."

Vediamo di seguito le principali caratteristiche di Operencia The Stolen Sun:

Esplora 13 diversi livelli pieni di puzzle

Sconfiggi più di 50 tipi di nemici

Prendi parte al gioco utilizzando i 7 personaggi principali che, oltre ad essere memorabili, possono essere aggiornati in tutte le loro componenti

Spettacolare grafica con motore Unreal Engine 4

Un'epica partitura orchestrale composta da Arthur Grosz

Ambienti, nemici e oggetti in 3D oltre ad effetti avanzati con ombre e luci dinamiche

Doppiaggio di alto livello, colonna sonora, filmati e trama

Operencia The Stolen Sun uscirà il prossimo anno su PC, Zen Studios ha annunciato che nei primi mesi dell'anno si terrà una Beta con l'obiettivo di ottenere preziosi feedback sul progetto da parte della community.