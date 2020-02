Oppressore e Agente del Caos nello shop di Fortnite aspettando la Stagione 2

Epic Games pubblica indizi sulla Stagione 2 di Fortnite e sono tutti in attesa di ciò che vedremo con il prossimo importante aggiornamento del celebre Battle Royale previsto per domani, 20 Febbraio. Nel frattempo però, parafrasando una celebre frase, lo shop deve andare avanti, ed ecco che arrivano nuovi oggetti in vendita.

È tornata disponibile ad esempio la skin leggendaria dell'Oppressore, che potrete portarvi a casa al prezzo di 2000 V-Bucks, mentre per 1500 V-Bucks sbloccherete la skin Agente del Caos, che secondo alcuni avrà un ruolo importante nella nuova stagione di Fortnite.

Troviamo poi disponibili anche Rustler e Wrangler e sono ancora nel negozio tutte le skin a tema calcistico. Per quanto riguarda gli oggetti invece ci sono ben quattro picconi: Chaos Scythe, Plasmatic Edge, Spurred Swinger e Utility Axe, e anche due coperture chiamate Angled Fire e Black Ooze.

Nelle Daily Sales invece abbiamo le skin Maki Master e Scarlet Defender, insieme ad altri accessori per le skin da calciatori. Da segnalare infine la presenza di sei balletti: Around the Clock, Kick Ups, Switchstep, Air Horn, Jubilation e Red Card.

Comprerete qualcosa o conserverete i vostri V-Bucks per la Stagione 2? A tal proposito, sul nostro sito trovate tutto quello che c'è da aspettarsi nella stagione 2 di Fortnite.