OpTic Scump nella storia: il primo giocatore di COD a vincere tornei su 10 giochi diversi

Il primo Major di Call of Duty del 2022 tenutosi nei giorni scorsi ad Arlington ha visto la vittoria degli OpTic Texas contro gli acerrimi rivali Atlanta FaZe per 5-2. Questo risultato ha consentito al giocatore Seth "Scump" Abner di entrare nel mito, diventando il primo giocatore nella storia di CoD a vincere major in 10 Call of Duty diversi.

Il traguardo raggiunto nel CDL Major 1 con gli OpTic Gaming vincendo la finale sull’ultimo Call of Duty Vanguard targato Sledgehammer cementifica Scump come vera e propria leggenda del famoso FPS nato in casa Activision. Anche su Reddit e su Twitter il pubblico ha celebrato l’incredibile risultato di Abner, il quale è arrivato a quota 30 eventi principali vinti in 10 Call of Duty, pietra miliare personale e nella storia dei videogiochi.

Sono infatti passati ben dodici anni dal suo esordio, e un ulteriore chiaro segnale della bravura ed esperienza di Scump sono proprio i dati dell’ultimo Major della Call of Duty League: “ScumperJumper” ha infatti registrato un K/D ratio pari a 1,13 nel weekend, raggiungendo il settimo posto assoluto per performance singole e terzo posto tra gli SMG. Chiaramente Scump non si fermerà a questo risultato, anzi guiderà OpTic Texas a ulteriori vittorie nei prossimi mesi.

