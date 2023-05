Optimus Prime di Transformers in arrivo su Fortnite? Ci sono indizi

Uno dei personaggi più celebri ed amati di Transformers sarebbe in arrivo all'interno di Fortnite. A rivelarlo è il noto leaker HYPEX, da sempre specializzato in anticipazioni sul battle royale di Epic Games, con tanto di apparente prova fotografica della sua futura presenza.

L'immagine in questione, riportata anche da Eurogamer, vede sulla sinistra la figura di Optimus Prime, seppur con dimensioni ritoccate e non in linea con quelle del personaggio vero e proprio, una mossa decisa probabilmente per renderlo maggiormente in linea con la caratterizzazione tipica di Fortnite. Il look scelto per il personaggio di Transformers sarebbe inoltre in linea con il suo design classico, non prendendo quindi spunto dalla versione vista nella serie cinematografica. Sullo sfondo, inoltre, si nota uno scenario simile ad una giungla che potrebbe essere alla base della prossima Stagione del gioco.

Optimus Prime sembra dunque in arrivo all'interno di Fortnite, sebbene si resti per il momento in attesa di una conferma definitiva. Negli scorsi giorni la prima immagine di Fortnite Capitolo 4 Stagione 3 è stata leakata, a quanto pare finita per errore sul Nintendo eShop della Nuova Zelanda. Nel frattempo non sono mancate gradite novità: Miles Morales di Spider-Man è arrivato su Fortnite, assieme anche al costume Spider-Man 2099.