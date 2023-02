PlayStation VR2 si avvicina a grandi passi verso l'esordio sul mercato, fissato per il 22 febbraio 2023. Numerosi dettagli sul visore next-gen Sony sono stati già ampiamente approfonditi, con le funzionalità di PlayStation VR2 che appaiono innovative e all'avanguardia. Ma in vista del lancio c'è spazio per ulteriori particolari.

Sappiamo ad esempio quali opzioni di accessibilità supporta PlayStation VR2? Informazioni in merito provengono dalle pagine del PlayStation Blog, che evidenzia come la periferica per la realtà virtuale supporta le stesse opzioni di accessibilità già presenti su PlayStation 5 (ad eccezione dello zoom). Alcune di queste comprendono correzione ed inversione dei colori, oltre all'assegnazione personalizzata dei tasti che permettono così ad ogni utente di poter utilizzare il dispositivo nella maniera più consona alle proprie esigenze.

Come già accade su PC e console, anche i giochi pensati appositamente per PSVR2 avranno opzioni aggiuntive a quelle già offerte di default dalla periferica. A seconda del software utilizzato, si potrà dunque avere accesso ad ulteriori modifiche in termini di accessibilità e personalizzare ancora più a fondo la propria esperienza videoludica.

Scendendo ancora più a fondo, ecco per quanto tempo è consigliato indossare il visore PlayStation VR2, in modo così da evitare l'insorgere di fastidi o malesseri fisici durante la partita.