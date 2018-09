Orange conclude una partnership con i Vitality: l'esport transalpino alla riscossa

L'organizzazione esport francese Team Vitality (quella, per intenderci, dove milita il nostro Jizuké) ha firmato una partnership con la compagnia multinazionale francese Orange. I termini dell'accordo non sono ancora stati resi noti. Il marchio Orange è stato posizionato al centro delle divise del Team Vitality nel post su Twitter.

L'accordo arriva dopo che il Team Vitality ha firmato una partnership con la società di marketing sportivo internazionale Infront e l'Istituto Nazionale dello Sport (INSEP) di Parigi, struttura che si occupa di allenare atleti olimpici.

Orange ha una precedente esperienza nell'esport. L'organizzazione dei tornei esport spagnoli, la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) ha collaborato con Orange, rinominando il campionato nazionale spagnolo per League of Legends, Clash Royale e Counter-Strike: Global Offensive come Superliga Orange. La compagnia di telecomunicazioni è stata anche sponsor della Virtual La Liga di McDonald a marzo.

Orange ha, inoltre, stretto una partnership con E-Ligue 1, il torneo FIFA ufficiale della federazione francese di calcio, denominandola Orange e-Ligue 1. Le parti in causa hanno rinnovato la loro partnership fino al 2019. Orange è anche la società dietro RushEsport, il sito di esport che l'azienda utilizza per promuovere il gaming competitivo.

Il Team Vitality, invece, ha iniziato il 2018 raccogliendo 2,5 milioni di euro in un round di investimento con l'obiettivo di espandersi in più titoli esport, partecipare a più campionati in tutto il mondo e creare una academy per League of Legends. L'organizzazione ha raggiunto alcuni di questi obiettivi aprendo una struttura di formazione “Gaming Campus” e lanciando una squadra di Rocket League in partnership con Renault Sport.

Il Team Vitality, infine, può vantare sponsorizzazioni importanti come Razer, Adidas, Omen by HP e Twitch.