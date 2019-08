Orcs Must Die! 3: l'esclusiva su Google Stadia è solo temporale

Con l'annuncio di Orcs Must Die! 3 in arrivo esclusivamente su Google Stadia, molti appassionati della divertente serie che mescola meccaniche tipiche dei tower defense ad un action in terza persona non sembravano essere particolarmente felici. Fortunatamente non c'è molto di cui preoccuparsi.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, l'accordo col colosso di Mountain View prevede che l'esclusiva sia solo temporale e prossimamente sarà possibile che il terzo capitolo della serie arrivi anche su piattaforme diverse da Google Stadia. A spingere il team di sviluppo a stringere un accordo di esclusiva temporale sono state le difficoltà economiche e la recente riduzione del numero di sviluppatori a causa del fallimento del progetto di Orcs Must Die Unchained, free to play i cui server sono stati chiusi qualche mese fa. Stando alle parole di Robot Entertainment, il gioco non avrebbe mai visto la luce senza il supporto fornito da Google.

Vi ricordiamo che in occasione del nuovo Google Stadia Connect tenutosi ieri alla GamesCom 2019 è stato annunciato anche l'arrivo su Stadia di Cyberpunk 2077. Tra gli altri titoli in arrivo sulla piattaforma di gioco in streaming troviamo anche Windjammers 2 e Superhot.