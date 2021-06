Orcs Must Die 3: l'ex esclusiva Stadia sta per arrivare su PC e console, ecco la data

In coincidenza del PC Gaming Show dell'E3 2021, gli sviluppatori di Robot Entertainment hanno confermato le anticipazioni sulla fine dell'esclusiva temporale di Orcs Must Die 3 su Stadia e annunciato la data di lancio del loro apprezzato action strategico su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il nuovo atto dell'iconica serie RTS degli sviluppatori texani propone un'esperienza di gioco particolarmente profonda e stratificata, con elementi tower defense connaturati a un impianto ludico con visuale in terza persona.

Rispetto al capitolo precedente della saga, OMD3 vanta più trappole, armi, potenziamenti e tipologie di nemici da abbattere, oltre ad una modalità Storia completamente inedita ambientata a vent'anni di distanza dalla conclusione degli eventi dell'episodio passato.

Grande spazio (in tutti i sensi!) viene concesso da Robot Entertainment anche alla modalità Teatri di Guerra, che riprende il concetto degli scontri su vasta scala tanto caro alla serie per spronare i giocatori ad affrontare gli eserciti orcheschi sulle pianure che circondano i castelli.

Le battaglia campale tra mostri e cavalieri di Orcs Must Die 3 ripartirà su PC, PS4 e Xbox One il prossimo 23 luglio. Intanto, vi lasciamo in compagnia delle nuove immagini di Orcs Must Die 3 che ne preannunciano l'arrivo su Steam e sui negozi digitali delle console Microsoft e Sony.