Orcs Must Die 3: presentata la nuova, adrenalinica modalità Scramble

Il prossimo 23 luglio Orcs Must Die 3 uscirà su PC e console, e per l'occasione il gameplay si arricchisce ancora di più grazie a una nuovissima modalità di gioco, intitolata Scramble.

Si tratta della prima, grande aggiunta al titolo firmato Robot Entertainment dallo scorso settembre. Nello Scramble i giocatori dovranno affrontare 5 gruppi di sfide dalla difficoltà crescente, partendo con uno specifico quantitativo di punti (100 in tutto) da mantenere alto per quanto possibile nel corso della partita. Se si perdono troppi punto durante un round iniziale non sarà possibile recuperarli in seguito, rendendo quindi sempre più ardua la battaglia e diminuendo le possibilità di sopravvivenza. Se si perdono tutti i punti prima del tempo, si dovrà ricominciare lo Scramble dall'inizio.

All'inizio di ogni sfida sarà possibile scegliere gli scenari in cui giocare. Alla fine di ciascuna sfida si potrà scegliere quale buff abilitare in modo da ottenere vantaggi andando avanti nel gioco, ma bisognerà sfruttare questi vantaggi con attenzione dato che avanzando verranno applicati anche dei debuff che complicheranno la situazione rendendola più difficile. Ciò spinge così i giocatori ad elaborare strategie e dare il massimo in combattimento, in modo tale da mantenere quanti più punti possibili fino ad arrivare alla fine dello Scramble e vincere.

In aggiunta è stata introdotta anche una nuova trappola in Orcs Must Die 3: si tratta dell'Acid Geyser, che spruzzerà acido contro tutti i nemici che avranno la sfortuna di capitarci sopra. La trappola può essere anche potenziata, ad esempio aumentando la durata degli status negativi inflitti con l'acido e per quanto tempo la trappole lancerà il pericoloso liquido. Con queste aggiunte l'ex esclusiva Google Stadia promette di offrire un gameplay ancora più complesso e sofisticato rispetto a quanto mostrato in passato, attirando maggiormente le attenzioni dei nuovi giocatori PC, PS4 e Xbox One.