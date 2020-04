Order of Battle Red Steel: lo strategico di Slitherine è disponibile su PC

Le alte sfere di Slitherine Ltd annunciano che Order of Battle Red Steel, il nuovo episodio dello strategico ad ambientazione bellica di The Aristocrats, è finalmente disponibile su PC come espansione del titolo originario.

Red Steel rappresenta il secondo atto della trilogia di DLC di Order of Battle che illustra gli eventi della Seconda Guerra Mondiale attraverso il punto di vista delle truppe e dei generali dell'Unione Sovietica.

La nuova espansione sfornata dalle fucine digitali di The Aristocrats ci riproietta nel gennaio del 1942 per farci assistere agli spaventosi combattimenti che hanno contraddistinto l'offensiva a Staritsa, con missioni che abbracciano il periodo storico delle battaglie di Stalingrado e sul Fronte di Crimea.

Sotto il profilo strettamente contenutistico, nell'espansione trovano spazio ben 16 scenari, di cui 14 accessibili seguendo la linea narrativa tracciata dalla campagna principale e gli altri due sbloccabili attraverso il bivio che verrà a crearsi in funzione delle scelte che compiremo per la battaglia di Stalingrado. La continuità cronologica con il precedente DLC permetterà a tutti gli utenti di Order of Battle di utilizzare le unità esperte, i comandanti e i soldati specializzati sbloccati nell'espansione passata.