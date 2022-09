Ordina una Xbox Series X e ne riceve due: l'errore di Microsoft fa felice un fan

Desiderata da molti appassionati giocatori, l'Xbox Series X è ancora adesso molto difficile da reperire a quasi due anni dalla commercializzazione. Le ben note problematiche sulla scarsità di semiconduttori comportano scorte molto limitate e difficoltà a prenderne una. Ma un fan è andato incontro ad un'incredibile colpo di fortuna.

Come mostrato su Reddit tramite una testimonianza fotografica, l'utente DLMurgatroyd rivela che Microsoft gli ha inviato per errore ben due Xbox Series X, nonostante ne avesse ordinata solamente una: a conferma delle sue parole, sotto le due confezioni allega il documento relativo al suo ordine dove per l'appunto si può vedere come l'utente dovesse ricevere solamente una console, pagata in totale 449 sterline. Un prezzo che ovviamente non potrebbe combaciare con l'eventuale prenotazione di due piattaforme.

Una vicenda che inevitabilmente strappa un sorriso e, magari, anche qualche "battuta cattiva" da parte di chi cerca di mettere le mani sopra una Xbox Series X da tempo, ma senza successo. La situazione tra l'altro potrebbe rimanere così ancora per un po', specie considerando le parole di Phil Spencer riguardo la scarsa disponibilità di Xbox Series X anche sotto Natale nonostante l'elevata domanda. Ed ecco invece qualcuno che ora potrà godersi ben due console differenti, cortesia di un errore di Microsoft.

In ogni caso nel prossimo futuro sarà possibile acquistarla sempre alle stesse cifre, dato che il prezzo di Xbox Series X/S non aumenterà come confermato dal colosso di Redmond dopo il recente rincaro di PS5.