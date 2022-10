In che ordine giocare i Castlevania? La cronologia canonica della serie Konami

Nonostante sia ormai ferma da quasi un decennio (riedizioni escluse), Castlevania resta ancora oggi un nome di culto tra gli appassionati di lunga data, rimasti stregati dalle avventure della serie Konami incentrate sulla famiglia Belmont e la loro eterna lotta contro Dracula.

Con decine di giochi pubblicati nel corso del tempo, esiste un ordine preciso con cui giocare i vari Castlevania? In verità non c'è una sequenza specifica da seguire per godersi appieno i giochi in chiave narrativa: il brand è infatti composto da diverse sotto-serie che non richiedono necessariamente una conoscenza completa di ogni gioco per essere godute completamente.

Ciò detto, ci sono alcuni titoli che sono strettamente collegati tra loro: si pensi ad esempio a Castlevania Rondo of Blood (e relativo remake Castlevania The Dracula X Chronicles) ed il suo seguito Castlevania Symphony of the Night, oppure a Castlevania Aria of Sorrow ed il suo successore Castlevania Dawn of Sorrow. Anche i titoli della trilogia originale per NES sono strettamente legati tra loro: Castlevania III Dracula's Curse è un prequel dell'originale Castlevania, con Castlevania II Simon's Quest che ne è invece un sequel diretto.

Esiste comunque una precisa cronologia dei giochi considerati canonici da Konami, ordinata tenendo conto dell'anno anno in cui si svolgono gli eventi dei vari capitoli. Volendo, dunque, si potrebbe seguire quest'ordine per seguire l'evolversi della serie in chiave narrativa e non perdersi così nessuno dei giochi principali. Di seguito ecco titolo ed anno in cui si svolge la storia:

Castlevania: Lament of Innocence - 1094

Castlevania III Dracula's Curse - 1476

Castlevania Curse of Darkness - 1479

Castlevania The Adventure - 1576

Castlevania II Belmont's Revenge - 1591

Castlevania - 1691

Castlevania II Simon's Quest - 1698

Castlevania Harmony of Dissonance - 1748

Castlevania Rondo of Blood - 1792

Castlevania Symphony od the Night - 1797

Castlevania Order of Ecclesia - ambientato in un periodo compreso tra il 1800 ed il 1899

Castlevania The New Generation - 1917

Castlevania Portrait of Ruin - 1944

Castlevania Aria of Sorrow - 2035

Castlevania Dawn of Sorrow - 2036

Ci sono poi alcuni titoli che, pur facendo parte dello stesso universo, non vengono considerati parte effettiva della timeline principale pur tenendo da conto eventi e vicende narrate negli altri giochi, e possono essere dunque giocati senza seguire un ordine preciso. Titoli come Super Castlevania IV e Castlevania The Adventure Rebirth sono considerati versioni alternative rispettivamente degli originali Castlevania e Castlevania The Adventure, essendo ambientati nei loro stessi anni; discorso analogo anche per Castlevania Dracula X (noto in Europa come Castlevania Vampire's Kiss), reinterpretazioni di Rondo of Blood. Nel 1830 si svolgono invece gli eventi di Castlevania Circle of the Moon, primo gioco uscito su GBA.

I due titoli pubblicati su Nintendo 64, Castlevania 64 ed il prequel Castlevania Legacy of Darkness narrano una storia alternativa e sono ambientati rispettivamente nel 1852 e nel 1844. Giochi come Castlevania Legends, Castlevania Judgment e Kid Dracula sono invece da considerare puri spin-off che non hanno nulla a che vedere con l'universo principale, e possono quindi essere giocati senza vincoli.

Un discorso a parte, infine, lo merita la trilogia di Castlevania Lords of Shadow realizzata da MercurySteam. La trilogia è stata concepita come un reboot del franchise e, pertanto, gode di una propria timeline unica completamente distaccata dal resto della serie. Gli eventi del primo Lords of Shadow si svolgono nel 1047, a cui fanno seguito le vicende di Mirror of Fate ambientato tra il 1073 ed il 1103. Il capitolo conclusivo, Lords of Shadow 2, si svolge dopo il 2057.

Scopriamo adesso qual è il miglior gioco di Castlevania, con tanti giochi che si sono distinti per le loro elevate qualità. Sapete anche qual è l'ultimo gioco di Castlevania uscito?