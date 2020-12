In che ordine giocare i God of War e da quale cominciare?

Se volete ripercorrere la storia di Kratos, il "Fantasma di Sparta" destinato a prendere il posto di Ares come dio della guerra, ecco in che ordine potete giocare i vari God of War sviluppati dal 2005 dallo studio Santa Monica.

L'ordine da seguire per giocare tutti i titoli God of War usciti finora dipende da quale criterio volete usare per scoprire (o riscoprire) la vicenda di Kratos lo spartano. Infatti, l'ordine cronologico di uscita non corrisponde all'ordine della narrazione, in quanto la serie è piena zeppa di flashback e riferimenti a eventi passati (o futuri, in alcuni casi). Volendo rispettare l'ordine di uscita (cosa che vi consigliamo di fare se state giocando per la prima volta), dovreste seguire questo elenco per giocare dal primo God of War.

God of War (2005), pubblicato per PlayStation 2 e 3 God of War II (2007), pubblicato per PlayStation 2 e 3 God of War III (2010), pubblicato per PlayStation 3 e rimasterizzato per PS4 God of War (2018), pubblicato per PlayStation 4.

In questa lista vanno inseriti gli Spin-off God of War: Chains of Olympus (2008), pubblicato dopo God of War II ma cronologicamente ambientato prima di God of War (2005), e God of War: Ghost of Sparta (2010) ambientato tra il primo e il secondo God of War.

Nel 2013 è stato anche rilasciato God of War Ascension, un vero e proprio prequel dell'intera serie. Se l'idea dei flashback e dei salti temporali vi risulta fastidiosa e siete più interessati a seguire in modo ordinato tutti gli eventi narrati dalla serie, allora dovreste seguire questo ordine:

God of War: Ascension

God of War: Chains of Olympus (disponibile solo in versione mobile)

God of War (2005)

God of War: Ghost of Sparta

God of War: Betrayal (spin-off disponibile solo in versione mobile)

God of War II

God of War (2018)

È in quest'ultimo capitolo che il protagonista si reca in Scandinavia, abbandonando la Grecia e tutti i tristi ricordi a essa correlati, ed è con questo capitolo che Santa Monica Studio batte il record di vendite per una serie già di successo. Sapete già qual è il sensazionale finale di God of War?