In che ordine giocare Halo? Dal primo all'ultimo seguendo la cronologia ufficiale

Halo Infinite segnerà un nuovo, importante capitolo nella storia di Master Chief: a partire dall'8 dicembre 2021 i fan potranno mettere le mani sull'attesissimo gioco in arrivo su PC, Xbox Series X/S e Xbox One.

I veterani della serie sono ormai da tempo pronti per il grande evento, ma che dire invece dei neofiti che ancora non conoscono bene lo storico franchise in forza a Microsoft e che, magari spinti proprio dalla curiosità verso il prossimo capitolo vicino alla sua uscita, vorrebbero riscoprire tutto ciò che riguarda l'universo ludico e narrativo ideato da Bungie e proseguito con 343 Industries? Di fronte a un franchise con 20 anni di storia alle spalle, capire da quale gioco iniziare e con quali proseguire potrebbe non essere immediato, considerato che alcuni spin-off narrano comunque vicende chiave all'interno dell'universo di Halo e che si ricollegano al resto della serie.

In che ordine giocare i titoli della serie Halo? Se la vostra intenzione è seguire la timeline degli eventi indipendentemente dall'uscita sul mercato dei singoli videogiochi, sappiate allora che parte tutto con il primo Halo Wars, ambientato 20 anni prima del capostipite. Si passa successivamente all'acclamato Halo Reach, le cui vicende sono strettamente collegate ai fatti della prima trilogia firmata Bungie. Tocca quindi ai primi due episodi della serie principale, Halo: Combat Evolved ed Halo 2, per poi lasciare spazio ad un altro spin-off, Halo 3: ODST, le cui vicende si svolgono nell'arco di tempo che intercorre tra il secondo e il terzo capitolo. Halo 3 è il passaggio successivo e chiude la prima fase narrativa della saga di Master Chief.

Si riparte quindi con il nuovo corso del brand principale rappresentato da Halo 4, per poi proseguire con Halo 5: Guardians, l'ultimo capitolo finora arrivato e le cui conseguenze verranno approfondite nell'atteso Infinite. Ma prima c'è da tenere in conto Halo Wars 2, i cui eventi si svolgono poco dopo la conclusione del quinto episodio. E se nella conta cronologica volete considerare anche i giochi minori Halo: Spartan Assault ed Halo: Spartan Strike, sappiate che il primo di questi si colloca tra i fatti del terzo e quarto capitolo, mentre l'ultimo va inserito nell'arco di tempo che passa tra il quinto ed Infinite.

Se però il vostro unico interesse è quello di godervi i giochi principali e gli spin-off più rilevanti (senza quindi contare i due strategici in tempo reale della serie Wars, Spartan Assault e Spartan Strike), su Xbox One e in retrocompatibilità su Xbox Series X/S c'è la raccolta giusta per voi: ecco quali giochi include Halo The Master Chief Collection. Nel frattempo il nostro provato della Beta Tecnica di Halo Infinite vi darà tanti dettagli sul multiplayer della prossima opera di 343i.