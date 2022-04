In che ordine giocare a Kingdom Hearts? La cronologia per seguire la trama

In maniera del tutto inaspettata Square Enix ha annunciato ufficialmente Kingdom Hearts IV, un nuovo capitolo che darà il via a una saga inedita ampliando ulteriormente tutto l'universo narrativo della serie con protagonista Sora.

Il reveal del quarto episodio potrebbe suscitare le attenzioni di coloro che finora non hanno approfondito più di tanto l'iconico franchise iniziato esattamente 20 anni fa su PlayStation 2. Qualora vogliate approfondire le vostre conoscenze con la serie Action/RPG, in che ordine vanno giocati gli episodi di Kingdom Hearts? Una risposta non semplice da dare, considerata la presenza non solo di tre capitoli principali, ma anche di numerosi spin-off che ampliano ulteriormente la narrativa rivelandosi fondamentali per comprendere a pieno l'evolversi dell'intera vicenda.

Sulle nostre pagine potete già trovare una guida su in che ordine giocare i Kingdom Hearts per seguirne la storia, ma nel frattempo ecco a grandi linee la successione cronologica dei giochi da rispettare per non perdersi nessun passaggio importante della trama:

Kingdom Hearts X (gioco per browser non più attivo, il riassunto dei suoi eventi è incluso nella raccolta Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue tramite filmato di un'ora)

Kingdom Hearts Birth By Sleep

A Fragmentary Passage (epilogo definitivo di Birth By Sleep incluso in Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue)

Kingdom Hearts

Kingdom Hearts Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days

Kingdom Hearts II

Kingdom Hearts Re:Coded

Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance

2.9 The First Volume (epilogo definitivo di A Fragmentary Passage, incluso in Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, funge da prologo per Kingdom Hearts III)

Kingdom Hearts III

Trattandosi di numerose produzioni pubblicate su diverse piattaforme sia casalinghe che portatili, per comodità l'ideale sarebbe recuperare le varie raccolte pubblicate nel corso del tempo, in particolare Kingdom Hearts The Story So Far che racchiude l'intera saga con la sola eccezione di Kingdom Hearts III. Si tratta indubbiamente della miglior scorciatoia per fare propria in un solo colpo tutta la saga tra episodi principali e spin-off senza dover spendere cifre troppo onerose.

E considerato che prima di vedere l'esordio di Kingdom Hearts IV sarà necessario aspettare ancora a lungo, c'è tutto il tempo per recuperare l'intero viaggio di Sora e dei suoi amici.