In che ordine giocare Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2?

I primi, e unici, due capitoli dell’amatissima serie di Red Dead Redemption rappresentano l’uno il seguito diretto dell’altro, anche se non nel modo che la numerazione ufficiale sembrerebbe far intendere: Red Dead Redemption 2 è infatti il prequel di Red Dead Redemption.

In una situazione di questo tipo, molti di coloro che si approcciano per la prima volta alla serie potrebbero domandarsi quale sia l’ordine di gioco più adatto per godersi al meglio entrambi i titoli e la loro narrazione, uno dei punti di forza di entrambe le produzioni. Da questo punto di vista, esistono due scuole di pensiero: quella che prevede di giocarli in ordine cronologico delle vicende narrate, e quella che propone invece di giocarli in ordine di pubblicazione.

Nel primo caso, è necessario dedicarsi prima a Red Dead Redemption 2, e solo successivamente al primo capitolo della serie. Questo approccio ha il vantaggio di permettere al giocatore di conoscere tutto l’enorme antefatto narrativo che porta poi alle vicende raccontate in Red Dead Redemption, e di apprezzare una minuziosa caratterizzazione di tutti i personaggi che compongono la banda di Dutch van der Linde, in modo da capirne fino in fondo le motivazioni. Di contro, seguendo questo metodo potreste scontrarvi con un ostacolo psicologico non facile da superare nel momento del passaggio da Red Dead Redemption 2, tecnicamente sopraffino ancora oggi, a Red Dead Redemption, che invece, per quanto ancora valido esteticamente, comincia a sentire il peso degli anni.

Il secondo approccio invece, quello che prevede di giocare i titoli in ordine di pubblicazione, ha il pregio di far seguire al giocatore il filo logico degli eventi per come è stato pensato originariamente dagli sviluppatori di Rockstar Games, e permette anche di passare fluidamente da un titolo tecnicamente più arretrato ad uno più moderno, con tutti i vantaggi del caso. Il punto negativo di questo metodo deriva forse dal fatto che, conoscendo già la sorte di tutti i personaggi, potrebbe essere più difficile affezionarsi ad alcuni di loro durante l’avventura in Red Dead Redemption 2.

