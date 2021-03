In che ordine giocare Yakuza? La cronologia della serie SEGA

Torniamo a parlare di Yakuza, una serie molto prolifica e che ha visto l’uscita di diversi remake e remaster dei titoli più datati, oltre che di prequel a distanza di anni dalla pubblicazione dei capitoli originali. In che ordine bisogna giocare i vari episodi della serie targata SEGA?

Per un giocatore nuovo ed estraneo alla serie potrebbe dunque risultare piuttosto complicato raccapezzarsi all’interno di una situazione simile, anche a causa del fatto che le rimasterizzazioni di alcuni capitoli ne hanno modificato il titolo originale. Ecco quindi una piccola lista di tutti i giochi principali della serie Yakuza, comprensivi di remastered e prequel, elencati secondo l’ordine cronologico degli eventi narrati, che corrisponde all’ordine in cui sarebbe meglio giocarli per poter afferrare al meglio alcuni dettagli narrativi che altrimenti potrebbero sfuggirvi, e per evitare di ricevere spoiler dai capitoli originali nei confronti degli eventi raccontati nel prequel.

Yakuza: in che ordine vanno giocati

Yakuza Zero

Questo capitolo non è altro che il prequel dell’intera saga; pubblicato solo molto dopo i capitoli originali, costituisce una base narrativa fondamentale per poter poi approcciarsi alle remastered dei primi due capitoli della serie originale, ovvero Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2.

Yakuza Kiwami

Come già accennato, questa è la remastered del primo capitolo originale della saga e già solo per questo motivo è naturalmente obbligatorio giocarlo per poter avere una visione ancora più completa della trama.



Yakuza Kiwami 2

Insieme a Yakuza Kiwami, la remastered del secondo capitolo originale pesca a piene mani dalle informazioni narrative emerse con Yakuza Zero, il quale da questo punto in poi diventa quindi una sorta di primo capitolo de facto.

Yakuza 3/4/5/6

Il prossimo passo sarà quello di giocare in ordine Yakuza 3, Yakuza 4, Yakuza 5 e Yakuza 6 The Song of Life, quest'ultimo rappresenta la conclusione narrativa della serie, e per questo motivo non può essere ignorato da chiunque sia interessato a scoprire la trama della saga nella sua interezza.



Yakuza Like A Dragon

Infine un capitolo si discosta in maniera netta dal resto della serie, tanto da essere definito come una sorta di reboot: cambiano infatti, per la prima volta nella serie, il sistema di combattimento - qui più simile ad un gioco di ruolo a turni che a un action puro - il protagonista e l’ambientazione che avevano caratterizzato tutti gli altri sette capitoli principali della serie. Se volete approfondire ecco la recensione di Yakuza Like A Dragon.