In quale ordine vanno giocati i capitoli di Final Fantasy?

La serie di Final Fantasy comprende un totale di ben quindici capitoli principali, e un sedicesimo in arrivo, intervallati da numerosi capitoli secondari e spin-off, i quali talvolta sono però fondamentali per comprendere al meglio lo sviluppo di alcune vicende narrate nei capitoli principali.

Per un neofita che si affaccia per la prima volta alla serie, di conseguenza, diventa piuttosto complicato capire quale capitolo approcciare per primo, e quale ordine seguire per riuscire ad avere una conoscenza completa delle serie e della sua narrazione.

La prima cosa da sapere, dunque, è che (quasi) ogni capitolo principale di Final Fantasy è completamente slegato da qualunque altro: solitamente non vi sono infatti elementi in comune tra un capitolo e l’altro della serie, né in termini di ambientazione né di personaggi. Di conseguenza, Per scegliere da quale rappresentante della saga cominciare, e quale ordine ordine, potrete fare affidamento principalmente sul vostro gusto personale: cercate qualche informazione e qualche immagine di ogni capitolo, e decidete poi in base a quale attira maggiormente la vostra attenzione, ricordando però che alcuni titoli hanno più di 20 anni spalle, e in alcuni casi addirittura 30, e l’età purtroppo si fa sentire. Ovviamente questo discorso non vale per le minisaghe come Final Fantasy XIII, diviso in tre episodi.

Ecco quindi che potreste decidere di iniziare anche dagli ultimi Final Fantasy usciti, oppure attendere il prossimo Final Fantasy XVI, in arrivo su Playstation 5 nel 2021.