In quale ordine vanno giocati i giochi della serie Tomb Raider?

La serie di Tomb Raider, in oltre 20 anni di storia, ha vissuto diverse fasi di rinnovamento e rinascita, che hanno portato all’uscita di diversi reboot e sequel dei capitoli originari. In particolare, è possibile identificare tre differenti saghe all’interno dell’intera serie, formate dai primi sei capitoli seguiti da due trilogie.

Prima Saga

La prima saga, formata come detto da ben sei capitoli diversi, è stata sviluppata da Core Design e pubblicata da Eidos; i primi capitoli furono campioni di vendite ma a partire da The Last Revelation le vendite hanno iniziato a calare, così come la qualità complessiva delle produzioni.

Tomb Raider (1996)

(1996) Tomb Raider II Starring Lara Croft (1997)

(1997) Tomb Raider III Adventures of Lara Croft (1998)

(1998) Tomb Raider The Last Revelation (1999)

(1999) Tomb Raider Chronicles (2000)

(2000) Tomb Raider The Angel of Darkness (2003)

Seconda Saga

Dopo la tiepida accoglienza riservata a Tomb Raider The Angel of Darkness, la serie fu messa in mano a Crystal Dynamics, che sviluppò una nuova trilogia per ripartire da zero:

Tomb Raider Legend (2006)

(2006) Tomb Raider Anniversary (2007)

(2007) Tomb Raider Underworld (2008)

Terza Saga

Dopo l’acquisto di Eidos da parte di Square Enix, Crystal Dynamics fu messa al lavoro su un nuovo reboot della serie, che insieme ai due capitoli successivi formò una nuova trilogia, pubblicata per la prima volta su Playstation 4 e Xbox One, sebbene iniziata nella generazione precedente.

Tomb Raider (2013)

(2013) Rise of the Tomb Raider (2015)

(2015) Shadow of the Tomb Raider (2018)

Se volete saperne di più sull'ultimo episodio vi rimandiamo alla recensione di Shadow of the Tomb Raider , disponibile su PC, PS4 e Xbox One.