In che ordine vanno letti i libri di The Witcher?

La saga di The Witcher è diventata molto famosa nel corso dell’ultimo decennio soprattutto grazie alla grande popolarità dei videogiochi sviluppati da CD Projekt RED e la recente serie omonima di Netflix.

Le origini di Geralt di Rivia, lo strigo cacciamostri protagonista della serie TV e dei giochi, derivano tuttavia dalla saga di libri scritti da Andrzej Sapkowski. Leggerli è quindi un ottimo punto di partenza per approcciarsi all’universo fantasy di The Witcher.

La narrativa scritta di The Witcher si divide in due categorie differenti: la prima consiste di tre romanzi che fungono da raccolte di racconti per introdurre i personaggi principali della saga, come Geralt, Ranuncolo e Ciri; la seconda è invece una serie di cinque opere che racconta le vicende intorno alla figura di Ciri. Seppur siano comunque godibili anche in ordine sparso, l'ideale è leggere i libri di The Witcher in uno specifico ordine cronologico, in modo tale da comprendere al meglio la storia dei personaggi e il corretto evolversi degli eventi che hanno plasmato il mondo in cui si svolgono le avventure cartacee.

Racconti di The Witcher

Il Guardiano degli Innocenti - introduce i personaggi di Geralt di Rivia, Ranuncolo e della maga Yennefer La Stagione delle Tempeste - funge da collegamento tra il primo e il terzo libro di questa prima serie La Spada del Destino - introduce il personaggio di Ciri, fondamentale per comprendere gli eventi dei cinque libri successivi, dei videogiochi e della serie Netflix

Romanzi di The Wicher

Il Sangue degli Elfi Il Tempo della Guerra Il Battesimo del Fuoco La Torre della Rondine La Signora del Lago

In questi cinque romanzi vengono trattati con maggior profondità alcuni temi fondamentali come il turbolento rapporto tra Geralt e Yennefer, delle complesse questioni geopolitiche tra i regni e gli imperi del continente (in particolare della guerra con Nilfgaard), e dell’arrivo della Caccia Selvaggia in seguito ad una nuova Convergenza Astrale.

Già che ci siamo potete ripassare tutta la storia di The Witcher. Nel caso in cui vogliate invece recuperare il terzo capitolo su console di nuova generazione, sappiate che l'update next-gen gratis di The Witcher 3 arriva nel Q2 2022.