Quante ore dura l'Early Access di No Rest for the Wicked su PC?

Ormai da qualche giorno, sulle pagine di Steam è approdata la versione in Accesso Anticipato di No Rest for the Wicked, nuovo progetto dagli autori di Ori and the Blind Forest ed Ori and The Will of the Wisps. Ma quante ore ci vogliono per portare a termine tutti i contenuti disponibili al momento nell'action RPG con visuale isometrica?

A svelare nel dettaglio questo particolare aspetto del gioco è stato Gennadiy Korol, uno dei fondatori di Moon Studios. Stando a quanto dichiarato dallo sviluppatore attraverso il suo profilo personale X/Twitter, i giocatori dovrebbero impiegare un periodo che varia da un minimo di 15 ad un massimo di 25 ore per completare tutte le aree del primo capitolo, ossia l'Early Access. Il range in questione è dovuto al fatto che il gioco presenta un livello di sfida abbastanza elevato e l'abilità del giocatore ha un ruolo decisivo sul tempo impiegato nel completamento delle attività di gioco.

Sembrerebbe però che il gioco abbia molto da offrire anche a coloro i quali completeranno la porzione della campagna single player che è attualmente disponibile con l'Accesso Anticipato. Secondo Korol, infatti, una volta completato il capitolo della storia ci si potrà dedicare alle sfide, alle taglie e ad una modalità endgame che può essere ripetuta più e più volte, tanto che i giocatori che hanno apprezzato particolarmente il gioco potranno continuare a giocarci per un bel po' di ore.

Come se non bastasse, esiste anche una buona motivazione per rigiocare l'intera campagna. Pare infatti che i drop non siano fissi e che tutto sia casuale: questo significa che i giocatori possono creare un secondo personaggio (il titolo include un editor per creare il protagonista) e provare un'altra run con la speranza di mettere le mani su drop mai visti prima, sperimentando così nuove build.

