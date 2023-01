Tra gli episodi più apprezzati in assoluto dell'iconica serie Capcom, Monster Hunter Rise si appresta a fare il suo esordio su console PlayStation e Xbox il 20 gennaio 2023, allargandosi così ad un pubblico ancora più vasto dopo aver ottenuto grandi consensi nelle precedenti uscite su Nintendo Switch e PC.

Con l'avvento delle nuove versioni (e sappiamo a tal proposito se Monster Hunter Rise esce anche su Xbox Game Pass oppure no?) molti giocatori potrebbero chiedersi più o meno quanto potrebbe durare nel complesso il titolo Capcom. I vari giochi della serie sono noti per la loro longevità consistente, grazie anche alla presenza del multiplayer cooperativo che rende le partite ancora più durature e soddisfacenti.

Quante ore dura Monster Hunter Rise, dunque? Per quanto riguarda la sola storia principale la longevità è in verità piuttosto ragionevole dato che richiederà circa 21 ore per essere portata a termine. Ma il discorso cambia radicalmente per chi invece vuole portare a termine anche tutte le attività secondarie: in quel caso il gioco potrebbe richiedere fino a 73 ore per vedere tutti gli aspetti più rilevanti. E se invece siete tra coloro che intendono completarlo al 100% senza tralasciare nulla,. Monster Hunter Rise terrà incollati allo schermo per la bellezza di 153 ore.

Insomma, l'apprezzata produzione Capcom ha tantissimo da offrire a chi vuole approfondirlo a fondo, soprattutto giocando in cooperativa. E' stato inoltre rivelato quanto pesa Monster Hunter Rise su PS5 e PS4, e fortunatamente non richiederà troppo spazio libero per essere installato sulle console Sony.