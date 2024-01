Quante ore dura la storia di A Plague Tale Requiem?

A Plague Tale Requiem è disponibile da oggi su PlayStation Plus Essential (in versione PlayStation 5), si tratta sicuramente di un bel titolo per inaugurare al meglio il 2024 di PS Plus e noi vi consigliamo assolutamente di scaricarlo e provarlo appena possibile, non ve ne pentirete, garantito.

Quanto dura A Plague Tale Requiem?

Come vi avevamo segnalato nella nostra recensione di A Plague Tale Requiem, l'avventura ha una durata di circa 15/20 ore anche se queste tempistiche sono molto indicative e variano in base al proprio stile di gioco. Oltretutto A Plague Tale Requiem può essere affrontato scegliendo sia un approccio furtivo oppure offensivo, a seconda delle vostre preferenze, dunque potrete pensare di portare a termine più run con stili di gioco diversi.

La rigiocabilità è garantita anche dall'utilizzo delle arti alchemiche e dalla possibilità di potenziare l'arsenale, in questo modo avrete accesso ad una esperienza di gioco in continua evoluzione. Oltretutto è presente anche il New Game Plus per chi volesse ricominciare l'avventura mantenendo però i potenziamenti e le statistiche inalterate, senza dover necessariamente ripartire da zero.

A Plague Tale Requiem ha conquistato oltre tre milioni di giocatori e sembra che Asobo sia al lavoro su A Plague Tale 3... verrà annunciato nel 2024? Noi ci speriamo.