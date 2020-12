Quante ore dura il primo The Last Of Us per PlayStation 4?

Il primo, leggendario capitolo della serie di The Last Of Us, pubblicato nell’ormai lontano 2013, fece scoprire a milioni di giocatori la storia e le avventure di Joel ed Ellie, due personaggi rimasti nel cuore a moltissimi appassionati.

Ad ormai 7 anni di distanza dalla pubblicazione del capitolo originale della serie, uscito poi anche su Playstation 4 in versione rimasterizzata e migliorata, è possibile sapere quale sia la longevità media di una run a The Last Of Us, anche grazie ai dati riportati da numerosi giocatori che hanno voluto condividere i propri risultati con la community di appassionati.

In particolare, giocando a difficoltà normale ed evitando di perdere troppo tempo alla ricerca dei collezionabili sparsi per il mondo di gioco, o allo sblocco dei trofei disponibili, sarà possibile completare il titolo in circa 15 ore, un numero sicuramente più che sufficiente considerando la media di altri esponenti del genere, e che è in linea con un titolo addirittura più recente come Uncharted 4. Nel caso in cui, invece, siate tra coloro che desiderano raccogliere tutti i collezionabili e i documenti del gioco, per cercare di sbloccare quanti più trofei e ricompense possibili, il numero di ore richieste per portare a termine l’opera si moltiplicherà, anche a causa della necessità di effettuare più di una run per ottenere tutti i trofei.

Lo sapevate? Alcuni rumor accendono la speranza per The Last Of Us 3 su PS5, oltre ad un update next-gen per The Last Of Us Part 2.