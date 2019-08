Quante ore durerà l'avventura horror di Blair Witch? Ce lo spiegano gli sviluppatori

Dopo averci procurato un sano spavento con il video di Blair Witch mostrato nel corso della puntata speciale di Inside Xbox dalla Gamescom 2019, gli autori del Bloober Team ci offrono delle importanti indicazioni sulla longevità teorica della loro prossima avventura horror dedicata al mistero della Strega di Blair.

Interpellato a tal proposito dalla redazione di GameWatcher, lo sviluppatore capo Maciej Glomb ha riferito che gli utenti dovrebbero impiegare all'incirca dalle cinque alle sei ore per terminare Blair Witch. Una volta giunti ai titoli di coda, però, gli appassionati del genere saranno incentivati a rituffarsi daccapo nell'incubo digitale del proprio alter-ego in virtù della presenza dei finali multipli e dei numerosi bivi narrativi presenti nella trama.

Secondo Glomb, infatti, "per voi potrebbe essere davvero bello rigiocarci anche solo una volta, anche sapendo come finisce l'avventura. Questa consapevolezza rende l'esperienza completamente diversa". La già confermata presenza di combattimenti e anelli temporali promette poi di moltiplicare le ore di gioco necessarie per dare modo agli utenti di ritenere di aver "finito veramente" Blair Witch.

A questo punto non ci resta che pazientare fino al 30 agosto per capire di persona quanto tempo bisognerà passare tra le infernali ambientazioni della foresta di Black Hills per completare l'avventura horror di Blair Witch su PC e Xbox One. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra prova con il nuovo gioco degli autori di Layers of Fear.