Quante ore durerà la campagna principale di Rage 2?

Oggi è il day one di Rage 2, le prime recensioni del gioco sono già online (sul nostro sito trovate ovviamente la nostra recensione di Rage 2), ed i fan della saga sicuramente avranno già ben saldo nelle loro console il titolo di Avalanche e ID Software.

Per chi invece si stesse ancora chiedendo se comprare o meno il gioco, oltre ad invitarvi nuovamente a leggere la nostra recensione per meglio farvi un'idea, ecco alcune informazioni sulla sua campagna principale.

Una delle domande principali sul gioco è infatti "Quanto durerà Rage 2?". Bene, inziamo col dire che la durata della campagna vera e propria è piuttosto breve. La storia del gioco infatti si completa in maniera relativamente facile tra le cinque e le sette ore. Ovviamente però la durata aumenta completando le missioni secondarie, ad esempio, grazie alle quali si può arrivare anche alle quindici ore circa.

Se tale durata non fosse ancora abbastanza, è possibile, completando praticamente tutto ciò che il gioco ha da offrire, terminare il gioco in circa trenta ore. Si tratta di una durata che può sembrare effettivamente minore rispetto alla media degli open world tradizionali, ma se non altro significa che oltre la storia principale, il gioco ha comunque molto da offrire, inclusi diversi DLC di Rage 2 che sono in arrivo dopo l'uscita.

Che ne pensate? Vi aspettavate una durata del genere?