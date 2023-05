Da quante ore state giocando a Zelda Tears of the Kingdom? Scopritelo su Nintendo Switch

Il percorso per raggiungere il castello di Hyrule in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mette i giocatori di fronte a un ampio numero di bivi, in grado di ampliare o ridurre la longevità complessiva dell'opera Nintendo.

Tra dungeon sotterranei e isole fluttuanti da esplorare, la piana di Hyrule mette a disposizione del pubblico decine di ore di intrattenimento in un mondo magico. Con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom disponibile ormai da diversi giorni, sono moltissimi i Link di tutto il mondo che si stanno lasciando conquistare dalla bellezza dell'esclusiva per Nintendo Switch. E voi quante ore avete trascorso all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?



Per scoprire il dato preciso, è sufficiente compiere alcuni semplici passaggi sulla propria console. Visualizzando l'home di Nintendo Switch, è prima di tutto necessario accedere al proprio profilo, selezionando l'icona corrispondente presente nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Da qui, selezionando la voce "Profilo" apparirà la sezione legata alle attività di gioco. Se avete iniziato a giocare a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom da almeno dieci giorni, in quest'area troverete indicato il monte ore complessivo trascorso all'interno dell'open-world.

A fronte di molteplici differenze tra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Breath of the Wild, molti fan della serie si apprestano a trascorrere lunghi periodi in quest'ultima incarnazione del regno di Hyrule.