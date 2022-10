Quante ore servono per completare God of War Ragnarok al 100%?

Siete curiosi di scoprire quante ore sono necessarie per raggiungere il completamento di tutte le attività primarie e secondarie di God of War Ragnarok? Allora abbiamo ottime notizie per voi.

Stando alle parole dei redattori di IGN USA che stanno giocando l'esclusiva PlayStation, ci vogliono almeno 50 ore per raggiungere il 100%, sebbene tale tempistica sia approssimativa. Sempre secondo il giornalista videoludico che recensirà il titolo, il suo contatore ha già superato le 70 ore e non ha ancora completato del tutto l'avventura. Sembra quindi che le 50 ore siano il quantitativo minimo e che tale numero possa aumentare anche di parecchio. Non si hanno invece informazioni specifiche sulla durata della sola quest principale, ma è probabile che tale dettaglio non emergerà prima della pubblicazione di tutte le recensioni, ovvero nel pomeriggio del prossimo giovedì 3 novembre 2022.

