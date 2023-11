Quante ore servono per finire Final Fantasy 7 Rebirth? La durata della quest principale

Siamo volati a Parigi per intervistare Naoki Hamaguchi e Yoshinori Kitase, responsabili della produzione di Final Fantasy VII Rebirth, in questa occasione ci hanno svelato anche importanti dettagli sulla durata della seconda parte di FF7 Remake.

Senza voler spoilerare troppo, vi diciamo che la quest principale dovrebbe durare circa 40 ore, ecco cosa ci ha detto Naoki Hamaguchi riguardo la longevità e le missioni secondarie di Final Fantasy 7 Rebirth:

"Durante l'avventura, Cloud può unirsi ad alcuni compagni. In base al modo in cui il giocatore completa le sfide e a seconda di come agisce nel corso di specifiche quest, può cambiare anche il rapporto tra il protagonista e i comprimari. Ci sono parecchie ramificazioni. Parlando nello specifico di Red 13, ad esempio, quando raggiungete Cosmo Canyon e scoprite il suo passato e chi è realmente, la sua personalità cambia. Red 13 inizia a comportarsi diversamente. Siccome il gioco è strutturato in maniera tale che voi possiate in qualunque momento completare le quest lasciate in sospeso, è stato importante registrare i dialoghi e i toni delle missioni in base alla differente personalità che avrà Red 13 nel momento in cui le affronterete."

Chiaramente, le 40 ore indicate da Hamaguchi e Kitase sono assolutamente indicative e questa tempistica può variare molto in base al proprio stile di gioco, in ogni caso la storia principale dovrebbe assicurare una durata adeguata a narrare la storia voluta da Square Enix.