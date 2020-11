Quante ore ci vogliono per finire Horizon Zero Dawn?

Horizon Zero Dawn è il primo titolo open world di Guerrilla Games, studio first party di Sony autore della saga di Killzone, ed è stato una delle esclusive PlayStation 4 più discusse e apprezzate, anche grazie alla sua buona longevità.

Una delle caratteristiche che più sono piaciute alla grossa fetta di utenza che si è lasciata conquistare dal fascino dell’avventura di Aloy è sicuramente la longevità, decisamente buona in relazione alla qualità dei contenuti proposti. Si parla infatti di circa 20 ore abbondanti per terminare la missione principali, una cifra di tutto rispetto che tuttavia viene almeno raddoppiata se si decide di svolgere tutte le attività principali che il titolo offre ai giocatori: tra sfide a punti da completare, incarichi per gli npc che incontrerete in giro per la mappa e caccia alle macchine corrotte, infatti, avrete di che trascorrere almeno altre 20 ore, portando così il totale a 40-45 ore.

Infine, nel caso in cui siate completisti e vogliate a tutti i costi inseguire il trofeo di platino, dovrete dedicarvi alla raccolta di una lunghissima serie di collezionabili divisi in diverse categorie e sparsi per tutto il mondo di Horizon Zero Dawn; questa lunga ricerca porterà senza difficoltà il contatore delle vostre ore trascorse con il titolo Guerrilla ad un totale di oltre 60 ore di gioco, cifra decisamente ragguardevole e in linea con altri titoli dello stesso calibro.