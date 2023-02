Organ Quarter su PlayStation VR2: carne, sangue e scenari da incubo nel survival horror

Alla già ricca lineup di lancio di PlayStation VR2 si aggiunge Organ Quarter, un'avventura a tinte oscure ispirata ai survival horror anni '90. A darne l'annuncio sono gli studi Outer Brain confezionando un video che ci aiuta a familiarizzare con la storia, il comparto grafico e il gameplay di questo titolo.

Una volta inforcato il nuovo visore per la Realtà Virtuale di Sony, i giocatori dovranno indagare sugli spaventosi eventi che hanno portato questo quartiere a trasformarsi in un girone dantesco. Esplorando i bassifondi sarà possibile interagire con i PNG e raccogliere informazioni per capire chi, o cosa, ha deciso di stravolgere la vita degli abitanti riempiendo le loro case di sangue e misteriose escrescenze carnose difese da mostri deformi.

Sotto il profilo del gameplay, gli sviluppatori di Organ Quarter ci tengono a precisare che "il nostro non è un gioco sparatutto con orde di nemici o un semplice walking simulator: è un'avventura horror dall'ampio respiro e di lunga durata, un'esperienza da vivere nell'arco di 5-8 ore all'interno di livelli interconnessi. Ci sono tanti combattimenti con armi da fuoco, numerose risorse da acquisire esplorando lo scenario e diversi strumenti messi a disposizione dei giocatori per risolvere gli enigmi e fronteggiare i nemici".

Il lancio di Organ Quarter è previsto nella primavera del 2023 su PS5, ovviamente in esclusiva per PlayStation VR2. Prima di lasciarvi al video gameplay che campeggia a inizio articolo, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su PlayStation VR2 e cinque cose da sapere assolutamente.