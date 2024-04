Ori 3 si farà? Moon Studios non esclude l'arrivo di un terzo capitolo

Nel corso delle ultime ore, i ragazzi di Moon Studios sono tornati a parlare di un eventuale Ori 3, progetto non ancora in lavorazione ma che i fan sperano di poter vedere in futuro.

In occasione di un'intervista ai microfoni di Game Informer, uno dei fondatori della software house ha parlato anche della serie arrivata in esclusiva su PC e Xbox, dove ha riscosso un notevole successo. Stando alle parole di Gennaidy Korol, un seguito di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps non è del tutto improbabile.

Il team si ritiene più che soddisfatto del lavoro svolto con i primi due capitoli e ritiene che non sia fondamentale realizzare un seguito, visto che l'arco narrativo relativo ad Ori si è ormai concluso. Tuttavia, sembrerebbe che Korol abbia in mente alcune idee per un eventuale terzo capitolo e quindi non è da escludere che il futuro progetto del team sia proprio Ori 3.

In ogni caso bisognerà attendere un po' prima di scoprirlo, dal momento che Moon Studios si sta attualmente occupando di No Rest for the Wicked, un interessante action RPG che arriverà tra pochi giorni in Early Access e che richiederà molto lavoro per poter arrivare su tutte le piattaforme nella sua versione finale.

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.