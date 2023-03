Ori 3 sarà un prequel o un sequel? Emergono nuovi leak sull'attesissimo gioco

L'attesa attorno a nuove informazioni sul prossimo capitolo della famosa saga di Moon Studios è elevata, complice l'arrivo dell'ottavo anniversario del franchise di Ori. Proprio nella giornata di ieri, però, sono apparsi nuovi leak relativi al tanto desiderato Ori 3: questa volta si parla della possibilità che il gioco possa essere un prequel.

A comunicare tutto è l'insider videoludico Nash Weedle "El Analista de Leaks", lo stesso leaker di Metroid Dread che si è detto sicuro dello sviluppo già avviato di Ori 3. Dopo aver affermato che le fasi preliminari della creazione di questo gioco siano state già avviate da tempo - pur non essendo a conoscenza dello studio che si occuperà del progetto -, egli è tornato alla carica riportando nuove informazioni sul titolo.

Come riportato dal suo post su Twitter in risposta a quanto dichiarato negli scorsi giorni, possiamo leggere quanto segue: "Nuove informazioni:

È stato commissionato un 'logo fiammeggiante' con un'animazione, che sembra essere stato scartato definitivamente. Forse il successiro di Hi-Fi Rush ha influenzata l'attesa e la realizzazione di uno shadow drop ?

? Predominanza di toni verdi

Nessun riferimento al 3, potrebbe essere un prequel".

I pochi dettagli riportati dallo stesso Nash Weedle "El Analista de Leaks", sprovvisti di alcuna fonte, lascerebbero intendere che Ori 3 sia un prequel rispetto ai due lavori già usciti negli ultimi anni, non ponendosi perciò in continuità temporale con Ori and the Will of the Wisps. Il tutto è da prendere con le pinze e, anche in questo caso, sarà doveroso attendere novità a tal proposito.

Che possano sopraggiungere nuove informazioni da Moon Studios e Xbox Game Studios nei prossimi mesi, complice l'anniversario di Ori festeggiato solo ieri? Difficile a dirsi, almeno per adesso.