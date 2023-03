Aspettando Ori 3: la saga compie il suo ottavo anniversario, tanti auguri!

Tanti auguri, Ori!. La popolare serie di produzioni videoludiche targata Moon Studios compie otto anni dal suo approdo all'interno del mercato, avvenuto nell'ormai lontano 11 marzo 2015. Mentre si attendono nuove informazioni relative allo sviluppo di Ori 3 dato per certo dal leaker di Metroid Dread, si festeggia l'importante evento.

Segnando positivamente il settore del mercato dei metroidvania, Ori and the Blind Forest ha contribuito alla crescita della popolarità di Moon Studios con una delle esperienze pubblicate da Xbox Game Studios più apprezzate tra i giochi relativi al genere di riferimento. Ori and the Blind Forest è stato il primo dei due capitoli che compongono - almeno ad oggi, in attesa del prossimo capitolo - il brand di Ori.

Nel 2020, infatti, Moon Studios e Xbox Game Studios dettero alla luce anche Ori and the Will of the Wisps, pubblicato su Xbox One, PC, Nintendo Switch e, solo in seguito, rilasciato anche su Xbox Series X/S con un aggiornamento volto a migliorare le qualità prestazionali del prodotto. Erede della sopracitata iterazione del 2015, Ori and the Will of the Wisps migliora ancor di più la formula videoludica del lavoro del team di sviluppo.

Disponibili su Xbox Game Pass, Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps sono due piccole gemme che sapranno fare la felicità di tutti gli amanti dei metroidvania che non hanno preso ancora parte all'affascinante avventura. Intanto, però, in quel di Moon Studios la posta in gioco è davvero alta: il prossimo titolo ambizioso della software house potrebbe segnare un punto di svolta: come detto da Thomas Mahler, uno dei fondatori dell'azienda, dopo Ori 'o la va o la spacca' per Moon Studios.