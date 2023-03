Ori 3 in sviluppo? Il leaker di Metroid Dread ne è sicuro, ma ci sono dubbi

Sia Ori and the Blind Forest che il suo seguito Ori and the Will of the Wisp sono stati acclamati da critica e pubblico come due dei migliori metroidvania pubblicati nell'ultimo decennio, e proprio per questo motivo molti fan sarebbero ben contenti di vedere prima o poi un terzo capitolo.

Difficile però dire se un eventuale Ori 3 diverrà mai realtà, quantomeno in tempi brevi: come sappiamo, infatti, Moon Studios è al lavoro su un nuovo gioco ambizioso, e sembra ormai essersi lasciato alle spalle la serie di Ori che l'ha reso famoso nel mondo. Nonostante questo, un leaker si dice sicuro del fatto che un terzo gioco di Ori sia in sviluppo. Ad affermarlo è lo spagnolo Nash Weedle, noto per aver correttamente anticipato l'arrivo di Metroid Dread su Nintendo Switch ancora prima che Nintendo lo annunciasse ufficialmente (e un nuovo Metroid 2D sarebbe già in sviluppo, sempre secondo Weedle).

In un tweet, il leaker afferma nello specifico che "il terzo capitolo di Ori è in sviluppo, ancora non ho informazioni sullo studio che si sta occupando di questo nuovo esponente della serie, ma sembra che i lavori stiano procedendo piuttosto bene". Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con le pinze, soprattutto alla luce dei dubbi su quale studio lo starebbe sviluppando: Nash Weedle afferma infatti di non essere a conoscenza questo dettaglio, e in ogni caso, anche fosse vero, è altamente probabile che non abbia nulla a che fare con Moon Studios, alle prese con il loro primo Action/RPG ancora da annunciare.

Che l'IP di Ori sia dunque finita nelle mani di un'altra compagnia? Non resta che aspettare il prossimo futuro per capire se Ori 3 esiste davvero oppure no.