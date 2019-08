Ori and the Blind Forest in azione su Nintendo Switch: video gameplay dal PAX West

Anticipato da un rapido susseguirsi di rumor e voci di corridoio, l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Ori and the Blind Forest su Nintendo Switch è infine giunto nel corso della trasmissione del recente Nintendo Indie World.

Durante la diretta è infatti stato trasmesso un primo trailer che ha confermato l'approdo di questa piccola perla videoludica sulla console ibrida della Casa di Kyoto. Ora, i videogiocatori che la attendono hanno modo di dare un primo sguardo a questa nuova versione di Ori and the Blind Forest - Definitive Edition. In occasione del PAX West, attualmente in corso di svolgimento, il team di GameXplain ha avuto modo di condividere con il pubblico circa dieci minuti di gameplay del titolo Nintendo Switch. Il video, che potete trovare direttamente in apertura a questa news, immortala la sequenza iniziale di Ori and the Blind Forest: cosa ve ne pare?



Se siete ansiosi di poter giocare, o rigiocare, la produzione di Moon Studios, vi ricordiamo che la data di pubblicazione del gioco su Nintendo Switch non è lontana. La Definitive Edition di Ori and the Blind Forest arriverà infatti sulla console il prossimo 27 settembre. A fine mese, un nuovo titolo Microsoft andrà dunque ad arricchire il catalogo della piattaforma, affiancandosi alla versione Nintendo Switch di Cuphead.