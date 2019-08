Ori and the Blind Forest Definitive Edition arriva su Nintendo Switch a settembre!

Confermando le voci di corridoio che volevano un nuovo gioco Microsoft in arrivo su Nintendo Switch, è giunto in occasione del Nintendo Indie World un annuncio decisamente interessante!

L'appuntamento è infatti stato il palco scelto da Microsoft e Nintendo per annunciare l'arrivo sulla console ibrida della Casa di Kyoto di un titolo che ha riscosso l'approvazione di pubblico e critica al momento del suo esordio sul mercato videoludico. Molti utenti Nintendo ci speravano: ebbene, è infine giunta la conferma che Ori and the Blind Forest arriverà su Nintendo Switch! L'annuncio è stato corredato dalla pubblicazione di un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

La produzione targata Moon Studios arriverà sulla console della Grande N nel formato della Ori and the Blind Forest - Definitive Edition, versione del platform a circa un anno di distanza dall'esordio originale del gioco. L'annuncio ha visto anche la comunicazione della data di pubblicazione ufficiale: Ori And the Blind Forest Definitive Edition approderà su Nintendo Switch il prossimo 27 settembre 2019!

Dopo l'arrivo di Cuphead su Nintendo Switch prosegue dunque il percorso di avvicinamento tra la Casa di Kyoto e quella di Redmond: approfitterete dell'occasione per gustarvi Ori and the Blind Forest su Nintendo Switch?