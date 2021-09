Ori and The Blind Forest potrebbe ricevere una versione per Xbox Series X|S

Ori and the Will of the Wisps è stato uno dei primi giochi a salutare l'arrivo di Xbox Series X|S con la pubblicazione di una patch dedicata, che ha permesso all'opera di High Moon Studios di esprimere tutto il proprio potenziale visivo. Ebbene, a giudicare da un'indiscrezione, anche Ori and Blind Forest potrebbe ricevere lo stesso trattamento .

Il primo capitolo della serie, nato su Xbox One nel 2015, può essere tranquillamente giocato anche su Xbox Series X|S grazie al programma di retrocompatibilità. L'indizio scovato nel database di ESRB ci rende tuttavia incredibilmente ottimisti nei confronti dell'arrivo di una patch specifica per la next-gen: il gruppo che si occupa della classificazione e della valutazione dei videogiochi per il mercato nordamericano ha infatti appena inserito nel proprio database la versione Xbox Series di Ori an the Blind Forest, con una scheda completamente separata da quelle dedicate alle edizioni Nintendo Switch, Xbox One e PC. Come le altre, anche questa versione è stata classificata con il simbolo E, adatta cioè a chiunque ("Everyone"), tuttavia non presenta indicazioni sulla data d'uscita.

Nella speranza di ricevere una conferma da parte di Microsoft e Moon Studios, vi ricordiamo che la patch Xbox Series X di Ori and the Will of the Wisps ha valorizzato l'opera originale con due modalità grafiche ad altissima definizione: una 4K e 120fps, e un'altra supersampled con risoluzione nativa 6K a 60fps. A queste qualità vanno ad affiancarsi tempi di caricamento ridotti, una qualità audio migliore, tempi di risposta agli input ridotti e il supporto allo Smart Delivery. Sulla piccolina della famiglia, Xbox Series S, Ori an the Will of the Wisps si spinge invece fino a 1080p a 120 fps.